Interpol'ün Kırmızı Bültenle Aradığı Rus Antalya'da Teknede Yakalandı

Antalya'da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, Rusya'da rüşvet suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında acil yakalama kararı bulunan A.P. (58) isimli şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, A.P.'nin deniz yoluyla Türkiye'den yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve yüzer unsurlar ile Antalya MİT Bölge Daire Başkanlığı'nın da desteğiyle Antalya açıklarında Ukrayna bayraklı bir yelkenli tekneye operasyon düzenledi.

Operasyonda A.P.'nin yanı sıra oğlu E.P., Azerbaycan uyruklu V.D. ve Ukrayna uyruklu I.C. de yakalandı. Teknede yapılan aramada ise 7 bin euro, 5 bin dolar, 200 Tayland bahtı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Rus kimliği, pasaport, 4 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve tablet ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden A.P. gözaltına alınırken, oğlu E.P.'nin Türkiye'deki ikamet izin süresi dolduğu için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği, diğer iki şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

A.P.'nin 2021 yılında Türk vatandaşı olduğu, 2023 yılında ise Rusya adli birimlerince yakalama kararı bulunması nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkarıldığı da açıklandı.

Kaynak: AA