Meteoroloji'den Afyonkarahisar İçin Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM Afyonkarahisar için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

MGM'den yapılan açıklamaya göre, yağışın Afyonkarahisar'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.