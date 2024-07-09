Diyarbakır'da Trajik Olay: Kadın Öğretmen Erkek Meslektaşını Tabanca ile Vurarak Öldürdü

Olay, Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi'ndeki bir binada evlerinde gerçekleşti.

İddiaya göre, aynı okulda öğretmenlik yapan Zeynep A. ve Osman K., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Zeynep A., tabancayla Osman K.'ye ateş etti.

Saldırının ardından Zeynep A., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman K.'nin hayatını kaybettiğini teyit etti. Zeynep A. ise saldırıda kullandığı tabancayla polise teslim oldu.

Osman K.'nin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Zeynep A.'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA