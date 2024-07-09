Meteoroloji 5 İl İçin Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve çevresindeki iller için şiddetli yağış uyarısı yaptı. İşte Meteoroloji tarafından şiddetli yağış uyarısı verilen o iller;

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Meteoroloji 5 İl İçin Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yayımlanan son raporda sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji 5 İl İçin Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim : 1

5 İL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, gök gürültülü sağanak, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı çevreleri, Bolu'nun batısıyla Karabük ve Kastamonu'nun güneyinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak.

Meteoroloji 5 İl İçin Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim : 2

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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