Mersin'de katliam gibi zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 9'u ağır 40 yaralı

Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır 40 kişi ise yaralandı.

Kaza, TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi ve 2 otomobil ile 1 kamyona çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 9'u ağır 40 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde, TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasının, herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

'Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.'

YARALI SAYISI 40'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TAG Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 9’u ağır olmak üzere 40 kişinin yaralandığını duyurdu. Koca’nın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Mersin-Adana Otoyolunda meydana gelen, yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 9’u ağır olmak üzere 40 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavilerine, Mersin Şehir Hastanesi, Mersin Tarsus Devlet Hastanesi ve Adana Çukurova Devlet Hastanesi başta olmak üzere, hastanelerimizde devam edilmektedir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine baş sağlığı diledi.

Erdoğan, X'te yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

'Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun.' dedi.

ÖZGÜR ÖZEL, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞTAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin-Adana kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA