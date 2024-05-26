Dünyanın en iyi iki ekmeği Türkiye'den: Bafra pidesi ve Samsun pidesi zirvede!

Gastronomi dünyasının önemli bir referansı olan Taste Atlas tarafından Dünyanın En İyi Ekmekleri (Top Ten Breads) listesi yayınlandı. Listede Türkiye zirveyi Bafra pidesi ve Samsun pidesi ile domine etti.

Dünyanın en iyi iki ekmeği Türkiye'den: Bafra pidesi ve Samsun pidesi zirvede!

Geleneksel lezzetleri ön plana çıkaran Taste Atlas, Dünyanın En İyi Ekmekleri (Top Ten Breads) listesi yayınlandı.

Listenin ilk 10 sırasında Bafra pidesi zirveye yerleşirken, Samsun pidesi de onu takip etti.

Bu başarı, Samsun Valiliği tarafından da büyük bir sevinçle karşılandı. Yapılan açıklamada, 837 bin takipçisiyle dünyanın dört bir yanındaki lezzetleri haritalayan Taste Atlas'ın listesinde ilk iki sırayı Samsun'un ekmekleri almanın, gastronomi turizmi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Bu sayede Samsun mutfağının, yöresel lezzetleriyle dünya çapında gurmelerin ilgisini çekeceği ve tanıtımının artacağı belirtildi.

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