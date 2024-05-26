Yeşil pasaport talep eden meslek gruplarının sayısı artıyor

TÜRMOB ve GİB iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda mali müşavirlerin sorunları ve geleceği ele alındı. Çalıştayda mali müşavirlerin 'yeşil pasaport' talebi de gündeme geldi.

Yeşil pasaport talep eden meslek gruplarının sayısı artıyor

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) işbirliğiyle düzenlenen Dijital Dönüşüm Sürecinde Mesleğin Sorunlarının ve Geleceğinin Değerlendirilmesi Çalıştayı'nda önemli bir talep dile getirildi.

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, GİB Başkanı Bekir Bayrakdar ve iki kurumun yetkilileri çalıştayda meslek mensuplarının sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

'YEŞİL PASAPORT' TALEBİ

Kartaloğlu, burada yaptığı konuşmada, meslek mensuplarının sorunlarına işaret eden Kartaloğlu, "Geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanmamalıdır. Deprem bölgesinde mücbir sebep uzatılmalı, mali müşavirlik ücret tarifesi modernleştirilmelidir. Tahsilat sorunu çözülmeli, tahsil edilmeyen ücretin KDV'si ödenmemelidir. Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV indirilmeli, mali tatil gerçekçi bir yapıya kavuşturulmalı, beyan ve bildirimler sadeleştirilmeli" ifadesini kullandı.

Ayrıca Kartaloğlu, ayrıca mali müşavirlere yeşil pasaport verilmesi için çalışma yaptıklarını, bu konuda GİB'den de destek beklediklerini aktardı.

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