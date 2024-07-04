Kargo Mesajlarına Dikkat! Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Pes Dedirtti

Son dönemde artan siber dolandırıcılık yöntemlerinden biri de sahte kargo bildirimleri. Dolandırıcılar, "Kargonuz adres nedeniyle geri gönderilmiş, lütfen adresinizi güncelleyin" şeklinde kandırıcı mesajlar göndererek mağdurlarını hedef alıyor.

Kargo Mesajlarına Dikkat! Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Pes Dedirtti

Son dönemde artan siber dolandırıcılık yöntemlerinden biri de sahte kargo bildirimleri olarak öne çıkıyor. Bu mesajlarda, kullanıcıların adres güncellemesi yapması istenerek, kişisel ve finansal bilgiler ele geçirilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu konuda bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“SMS yoluyla gönderilen, “Kargonuz adres nedeniyle gönderim merkezine iade edilmiştir, tekrar gönderilebilmesi için lütfen adresinizi güncelleyin.” mesajı, siber dolandırıcılık yöntemidir.

Kargo şirketleri genellikle adrese yeniden gönderim için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Kargonun ulaştıramadığı durumlarda, teslim edilemediği yönünde bir mesaj gelmektedir.

Dolandırıcılar kargo takibi ile ilgili SMS’lerinde genellikle sahte bir sipariş numarası kullanmaktadır. Bu numara resmi hesaplarda bulunan sorgulama ekranlarından kontrol edilmelidir.

SMS dolandırıcılığına maruz kalmamak için şüpheli mesajlara itibar edilmemeli ve kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır.”

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