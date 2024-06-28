Kahramanmaraş'ta depremde yakınları kaybeden aileler adalet nöbeti başlattı

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde yakınlarını kaybeden aileler, adalet nöbeti başlattı.

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Kahramanmaraş'ta depremde yakınları kaybeden aileler adalet nöbeti başlattı

Kahramanmaraş'ta 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Sait Bey Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileler, enkaz önünde bir araya geldi.

Tuğba Erdemoğlu, aileler adına yaptığı açıklamada, sitede hayatını kaybeden yakınları için adalet nöbeti başlattıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta depremde yakınları kaybeden aileler adalet nöbeti başlattı - Resim : 1

Sait Bey Sitesi'ne ilişkin hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini kaydeden Erdemoğlu, şöyle konuştu:

"Burada hayatını kaybeden 44 canımız için adalet nöbeti başlattık. Burası kentsel dönüşüm ile yapılan 5 yıllık bir binaydı ve depremin 8. saniyesinde yerle bir oldu. Hiçbir kimseye yaşam alanı bırakmadı. Belediyeye sadece 400 metre uzaklıkta olan bu binanın 3 buçuk katı, kaçak yapıldı ve ne yazık ki ne belediye ne de yapı denetim firması tarafından hiçbir şekilde müdahale olmadı. Yetkililere buradan seslenerek ilk davanın üzerinden 16 ay gibi süre geçmesine rağmen kaçak yapıya göz yuman ilgililerin soruşturmaya dahil edilmesini talep ediyoruz."

Bilirkişi raporlarının eksik ve yetersiz olduğunu iddia eden Erdemoğlu, raporların teknik ve yetkin bir üniversite tarafından hazırlanmasını istediklerini belirterek, 4. duruşma tarihi olan 9 Temmuz'a kadar nöbeti devam ettireceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından aileler enkaz alanını inceledi.

Kaynak: AA

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