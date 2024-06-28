Anız yangınları Türkiye'yi kül etti: 1116 hektar orman zarar gördü

Türkiye'de 1-23 Haziran tarihleri arasında çıkan 430 orman yangınının 21'i anız yakılmasından kaynaklandı. Bu yangınlarda 1116 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, ülke genelinde yaşanan 430 orman yangınında yaklaşık 3 bin 733 hektarlık alan hasar gördü. Bu yangınların 21'i anız yakılan tarım arazisinden kaynaklandı. Sadece 1-23 Haziran'da anız kaynaklı çıkan yangınlarda ise 1116 hektar ormanlık alan küle döndü.

Uzmanlar, anızın yakılmasının toprak ve bitki yetiştiriciliği açısından pek çok olumsuz etkisi olduğunun altını çizdi. Anızın organik madde olarak toprakta bırakılması gerektiği, aksi takdirde hem orman yangınlarına hem de can kayıplarına yol açabileceği vurgulandı.

Özellikle son yıllardaki kuraklık nedeniyle su kaynaklarının önem kazandığına işaret edilen açıklamalarda, anızın nem tutma özelliğinin ve toprak canlılarına katkısının önemli olduğu belirtildi. Uzmanlar, çiftçilerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve anızın faydalarının anlatılması gerektiğini kaydetti.