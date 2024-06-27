İstanbul Barosu'dan meslektaşlarına uygulanan polis şiddetine tepki: 'Şiddete teslim olmayacağız'

İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklamada, 27 Haziran 2024 tarihinde Baromuz üyesi Av. Şehnaz Altunkaya ve Van Barosu üyesi Av. Bahtiyar Kandeğer'in müvekkilleri ile görüşmeye giderken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde uğradıkları polis şiddeti nedeniyle yaralandıkları bildirildi. Baro, avukatlara yönelik artan şiddet politikasını reddettiğini ve meslektaşlarının yanında olduğunu duyurdu.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç şunlar kaydedildi:

"Olayın öğrenilmesinin hemen ardından Avukat Hakları Merkezi tarafından meslektaşlarımızla iletişime geçilmiş, Baro Başkanımız meslektaşlarımızla görüşmüş ve Merkez avukatlarımızla birlikte meslektaşlarımız Müracaat Savcılığında ifadeye vermeye geçmiştir. Süreç, meslektaşlarımızla birlikte Avukat Hakları Merkezimizce takip edilmekte ve gerekli destek sağlanmaktadır.

Darp raporunda açıkça şiddetin izleri tespit edilen meslektaşlarımızın maruz kaldığı polis şiddetini kınıyoruz. Kolluk tarafından savunma makamına karşı günden güne artan şiddet politikasını reddediyoruz. Avukatlar, bu şiddet politikasına asla geçit vermeyecek ve görevlerini yapmaktan geri durmayacaklardır. Yetkili makamlara avukatlara yönelik bu tür eylemlere karşı önlem alınmasının gerekliliğini hatırlatıyoruz.

ŞÜPHELİ POLİSLER HAKKINDA ETKİN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ

Şiddet faili memurların adli ve idari kolluk görevine devam etmeleri savunma makamı ve yurttaş için açık bir tehdittir. Meslektaşlarımıza şiddet uygulayan polis memurları hakkında etkin bir soruşturma yürütülmeli ve hak ettikleri cezayı almaları konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Soruşturmanın sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için ilgili polis memurları idari mercilerce görevden uzaklaştırılmalı, Adli mercilerce de gerekli koruma tedbiri kararları derhal alınmalıdır.

AVUKATA SALDIRI YARGIYA VE YURTTAŞA SALDIRIDIR

Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İstanbul Barosu olarak meslektaşlarımızın yanında ve dayanışma halinde olduğumuzu, şiddetin avukatları görevlerini yapmaktan geri durduramayacağını ve şiddete teslim olmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

ÇHD: İŞKENCE İLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

ÇHD İstanbul Şubesince sosyal medyadan yapılan açıklamada da hiçbir delilin yok edilmemesi; işkence yapan, emri veren, göz yuman herkesin cezalandırılması için çaba harcanacağı belirtilerek, "İl Emniyet Müdürlüğünde polis işkencesine maruz bırakılan iki meslektaşımızın memur suçları soruşturma bürosundaki ifadeleri tamamlandı, sürecin takipçisiyiz. Savunmaya yönelik saldırılara karşı meslektaşlarımızla dayanışmaya ve işkenceyle mücadeleye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.