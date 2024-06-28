Mekke ve Cidde'de yoğun bakımdaki 13 Türk için uçak görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde tedavi gören 13 Türk vatandaşı ve 6 refakatçisi için uçak görevlendirdi.

Mekke ve Cidde'de yoğun bakımdaki 13 Türk için uçak görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde tedavi gören 13 Türk vatandaşı ve 6 refakatçisini Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait C-130 uçak görevlendirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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