Kahramanmaraş depreminde yıkılan Furkan Apartmanı davasında 'tahliye'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ilk depremde yıkılarak 51 kişi hayatını kaybetmiş, ardından da Nizip adliyesinde dava süreci başlamıştı.

Nizip adliyesinde 5’inci duruşmanın ardından mahkeme tutuklu yargılanan üç kişiyi serbest bıraktı. Mahkemenin erken tahliye kararı, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının acısını ikiye katladı.

Furkan Apartmanı davasında, taşıyıcı kolonun kesilmesi üzerine yargı süreci başladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı rapor mahkeme dosyasına eklendi. Avukat Mesut Çakar, raporların yetersiz ve çelişkili olduğunu belirterek yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Ayrıca, Nizip ağır ceza mahkemesinin verdiği tahliyeye avukatlar tarafından itiraz dilekçesi yazılmış ve yetersiz raporun yeniden yetkili bir üniversiteden bilirkişi raporu istedi. Bu süreçte mahkemenin erken tahliye kararı taraflarda şaşkınlık yaratmış ve avukatlar tarafından tahliye kararının yeniden gözden geçirilmesi talep edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI ADETA YIKILDI

Furkan Apartmanı davasındaki yakınlarını kaybeden vatandaşlar acımızın üzerine adeta tuz döküldüğünü mahkemenin ara kararı ile verilen tahliyelerin acılarını ikiye katladığını belirttiler. Nizip’te ilk depremle yıkılan ve ilçede can kaybının yaşandığı tek bina olan Furkan Apartmanı davasının müteahhitleri ise kırmızı bültenle aranmasının devamına karar verildi.

6 Şubat Depreminde 51 kişinin ölümüne sebep olan Furkan Apartmanı’nda kolon kestikleri ve tadilat yaptıkları Karadeniz Teknik Üniversitesi Raporu ile belirlenen kişilerin mahkeme tarafından tahliye edilmesi kafaları karıştırdı.

KUSUR ORANI EN DÜŞÜK OLANA TAHLİYE YOK!

Duruşmada kusur oranı en düşük olan fenni mesul ile ilgili tutukluluk hali devam ederken diğer asli kusurlulara da tahliye kararı verildi. Furkan Apartmanında bilir kişi raporları üniversite raporları ile tespit edilen kolon kesmenin bina sahiplerince aşikâr olduğu tespit edilmesine rağmen tahliye kararı adeta hayatını kaybeden 51 vatandaşın yakınlarının tepkisine neden oldu.

Avukat Mesut Çakar, “Üniversite raporları bilirkişi raporlarında binada taşıyıcı ana kolunun kesildiği tespit edildi ve 4 tutuklu iki kişi de kırmızı bültenle aranıyor… Nizip adliyesinde 5’inci duruşmada tutuklular arasında kusuru fazla olan üç kişi mahkemenin tahliye ara kararı ile serbest bırakılması bir kişinin tutukluluğuna diğer iki kişinin de aranması sürdürüldü. Çelişkilerle dolu olan raporlar karşısında binanın kolu kesildiği ispatlı fakat mahkeme kararı ile 3 kişiye tahliye edilmesi en başta hayatını kaybeden 51 vatandaşın yakınlarının acılarını ikiye katladı” dedi.

Çakar, “Mahkemenin, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden istediği raporda binanın ana taşıyıcı kolonda kesilme olduğu ortada. Bilirkişi raporları da mahkeme dosyasında mevcut fakat ara karar ile tahliyenin olması davadaki tüm tarafları memnun etmedi” diye konuştu.

'Dava sürerken mevcut raporların yetersiz ve çelişkili olduğu aşikar' diye Çakar, açıklamasının devamında; 'Binayı alanlar tarafından bodrum katında ana taşıyıcı kolonun kesilmesi raporlarda ortaya çıkmasına rağmen mahkeme tarafından erken tahliye kararı davada buz gibi bir havanın esmesine neden oldu. Mahkemenin bu kararına itiraz dilekçesini yazdık. Çelişkilerin yer aldığı raporun haricinde yeni bir bilirkişi raporuna ihtiyaç var. 51 canın kaybedildiği davada adaletin tecelli etmesini gerçek suçluların ortaya çıkmasını istiyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının adeta yıkan tahliye kararı karşısında yüce mahkemenin bu itirazları dikkate alması gerekli' dedi.

'CANIM YANIYOR'

Depremzede Bekir Taşdemir, mahkemenin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Furkan Apartmanı’nda depreme yakalananlardan ailemle birlikte evde yakalandık. Enkazdan ilk çıkanlardan biri de benim. Binada kolonların eksik olduğunu hepimiz biliyoruz. Eksik kolon olmasaydı bu kadar kısa zamanda yıkılmazdı. Canım yanıyor. Bu davada tutuklu olanların iki sene gibi kısa zamanda tahliye olması hangi vicdana hangi adalete hangi kanuna sığdıracağımı bilmiyorum.' dedi.

Depremzede Erdal Karakuş; 'Netice itibari ile bu vicdansızların yapmış oldukları üç beş kuruş menfaat uğruna kolon eksiltmelerinden dolayı binanın yıkıldığına inanıyoruz. Raporlarda kolon kesilmesinin sabit olduğu tespit edilirken yıkım sonrasında enkaz kaldırıldıktan sonra farklı raporların çıkarılmasına anlam veremiyorum. Kolon kesenlerin tutukluların serbest bırakılması bizlerde büyük yaralar açtı'

Depremzede Hakan Kılıç; 'Dokuz yakınımı kaybettim. Kızım 7’inci gün sağ olarak çıkarıldı. Bu kadar bilirkişi raporu kati raporlar geldi fakat çelişkiler çok. Kolonun kesik olduğu tespit edildi. Mahkemenin nasıl oldu da ara karar ile tahliye vermesine anlam veremedik. Kimse de tahliye beklemiyordu. Şaşkınız.'