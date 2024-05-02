PKK'dan kaçışlar devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

'PKK'DAN KAÇIŞLAR DEVAM EDİYOR'

MSB, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, 'Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır.' ifadelerine yer verdi.