PKK'dan kaçışlar devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

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PKK'dan kaçışlar devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

'PKK'DAN KAÇIŞLAR DEVAM EDİYOR'

MSB, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, 'Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır.' ifadelerine yer verdi.

PKK'dan kaçışlar devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu - Resim : 1

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