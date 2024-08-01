Kafede Otururken Yorgun Mermiye Hedef Oldu

Selçuk ilçesinde bir kafede oturan İbrahim Danışan (50), omzuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son Güncelleme:
Kafede Otururken Yorgun Mermiye Hedef Oldu

Olay, dün Atatürk Mahallesi Siegburg Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla bir kafede oturan İbrahim Danışan, omzunda aniden acı hissetti. Arkadaşları, Danışan'ı, Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrolde Danışan'ın omzuna mermi isabet ettiği belirlendi. Mermi, tıbbi müdahaleyle çıkarıldı. Çıkarılan mermi çekirdeği, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Polis, mermiyi kimin ateşlediğini belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kafede Otururken Yorgun Mermiye Hedef Oldu - Resim : 1
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan merminin isabet ettiği Anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansındı. Görüntüde arkadaşlarıyla oturan Danışan'ın bir anda omzunu tutup acıyla yerinden kalktığı görüldü.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Kiliseye Zorla Girmeye Çalışan 2 Sanığa 11'er Yıl Hapis İstemi Kiliseye Zorla Girmeye Çalışan 2 Sanığa 11'er Yıl Hapis İstemi
Kanser Riski En Fazla Olan Kuşak Hangisi? Kanser Riski En Fazla Olan Kuşak Hangisi?
Ağustos'ta Çuvallara Para Kazanacak Burçlar! Şans Bu 3 Burçtan Yana Ağustos'ta Çuvallara Para Kazanacak Burçlar! Şans Bu 3 Burçtan Yana
Husumetlisini Çocuklarının Gözü Önünde Öldüren Polis Tutuklandı Husumetlisini Çocuklarının Gözü Önünde Öldüren Polis Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Abdüllatif Şener'in Oğlu Bedirhan Şener, Anneannesini Öldürmüştü: Komşular O Anları Anlattı Türkiye'yi Sarsan Cinayette Detaylar Ortaya Çıktı
Anayasa Mahkemesi Can Atalay Hakkındaki Kararını Verdi 'Milletvekilliğinin Düşürülmesi Yok Hükmünde'
Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Dikkat Çeken Karar Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Dikkat Çeken Karar
İsrail Açıkladı: Hamas'ın Bir Lideri Daha Öldürüldü Hamas'ın Bir Lideri Daha Öldürüldü
Oğlu Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener'den İlk Detaylı Açıklama Abdüllatif Şener'den İlk Detaylı Açıklama