İBB'nin Öğrenci İndirimde Yaş Kısıtlamasına Tepkiler Artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 11 Temmuz 2024 tarihinde aldığı karar ile İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi. Karar, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) gibi birçok sivil toplum kuruluşu ve öğrenci tarafından tepkiyle karşılandı.

İBB'nin Öğrenci İndirimde Yaş Kısıtlamasına Tepkiler Artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 11 Temmuz 2024 tarihinde İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirdi. Bu karara tepkiler gecikmedi. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) kararı hukuken ve etik açıdan eleştirdi. Dernek, kararı Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'na aykırı buluyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, lisansın, zorunlu temel eğitimden farklı olarak belirli bir yaşa bağlı ve sistematik olarak düzenlenemeyeceği; lisans, yüksek lisans ya da devamı eğitimlerin meslek edindirme kursu olmadığı, tüm vatandaşların yaşa bağlı olmaksızın ilgi ve becerilerine göre istediği zaman bunları alabileceği vurgulandı.

'EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI'

Açıklamada, Belediye meclisi tarafından alınan kararla öğrenci yaşına göre ayrım yapılmasının hukuken kabul göremeyeceği, Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı olduğu, bu maddeye göre herkesin kanun önünde eşit sayıldığı aktarılan açıklamada, "Vatandaş sınav kazanacak, tüm harçlarını yatıracak, öğrenci kimliğini alacak ama siz belediye olarak bu kimliği, 30 yaşın üzerinde ise kabul etmeyeceksiniz. Hangi yasaya veya hukuka göre? Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 3. maddesinde 'Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir.' hükmü yer almıştır. Kanun kapsamında ayrıca yaş temellerine dayalı ayrımcılığın yasak olduğu vurgulanmıştır" ifadelerine yer veridi.

'HAK GASPIDIR'

Milli Eğitim Temel Kanunu uyarınca "eğitim ve öğrenim gören öğrenciler şehir içi toplu ulaşım hizmetinden indirimli olarak faydalanır" hükmünde de yaş ayrımının yer almadığı belirtilerek, "İndirimli İstanbulkart'tan yararlanan öğrenciler arasında yaş temelli bir ayrıma gidilmesi yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümlerine aykırıdır. Bu uygulama aynı zamanda tüketicilerin evrensel hakkı olan eğitilme hakkı ihlalidir, hak gaspıdır" denildi.

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