Gaziantep'te Pes Dedirten Olay! Çocuğu Direksiyon Başına Geçirdi, Kameraya Alan Kişiye Saldırmaya Çalıştı
Gaziantep’te trafikte 8-9 yaşlarında bir çocuğun otomobil kullandığını gören sürücü, o anları kaydetmeye başladı. Çocuğun yanında bulunan adam ise durumu fark edince sürücüye saldırmaya çalıştı.
Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte ilerleyen bir sürücü yanındaki otomobili 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun kullandığını görünce o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.
Çocuğun yanında oturan adam ise kayıt alındığını fark ederek sürücüye saldırmaya çalıştı. Daha sonra çocuğun yanındaki adam hızlıca sürücü koltuğuna geçti.
Kaynak: İHA
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