Beylikdüzü'nden Sünnet Olan Çocuklar Eyüpsultan'ı Gezdi

Beylikdüzü Belediyesi tarafından sosyal incelemeler sonucu belirlenen ve bölgedeki özel sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak sünnet ettirilen çocuklar, aileleriyle birlikte Eyüp Sultan Camii'ni ziyaret etti. Belediye tarafından kendilerine hediye edilen sünnet kıyafetlerini giyerek hazırlanan çocuklar yine Belediye tarafından hazır edilen otobüsler ve görevli personel eşliğinde uğurlandı. Ziyaret kapsamında çocuklarla görüşen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çocuklarla birlikte cami ziyaretine katılarak, hatıra fotoğrafları çektirdi. Ziyaretin ardından çocuklar, İstanbul’un önemli kültürel duraklarından İstanbul Miniatürk Park Müzesi’ni gezdi. Program boyunca çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"Genç neslimizin gelecekleri de güzel ve hayırlı olur inşallah"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sünnet edilen çocuklara ve ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Tüm yavrularımızı tebrik ediyorum. Sünnet olan çocuklarımız ve aileleriyle birlikte Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret ederek dua ettik. Allah hepimizin dualarını kabul etsin ve evlatlarımıza hayırlı ve uzun ömürler nasip etsin. Geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Manevi değerlerle büyüyecek olan genç neslimizin gelecekleri de güzel ve hayırlı olur inşallah" diyerek iyi dileklerde bulundu.

Kaynak: ANKA