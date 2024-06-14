Aydın'da yangına müdahale eden THK uçağı düştü

Aydın Didim'de çıkan orman yangınına müdahale eden THK'ya ait yangın söndürme uçağı, Bafa Gölü'ne düştü. Uçakta bulunan 2 pilot ve 1 memur, uçağın üzerine çıkarak kurtarıldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade etti.

Vali Canbolat, şunları kaydetti:

"Didim'deki Akyeniköy Mahallesi'ndeki Dalyan bölgesinde çıkan yangına müdahale için gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak Bafa Gölü'nden su doldururken düştü. İçinde bulunan pilotlar uçağın üzerine çıktılar. Biraz önce oradaki Milas'a ait karakolun teknesi marifetiyle alındılar. Genel durumları iyi görünüyor."

Olayla ilgili ilk bilgilerin bu yönde olduğunu anlatan Canbolat, Muğla Valiliğinin daha detaylı açıklama yapacağını belirtti.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

THK'ye ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğradığını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Uçakta görev yapan 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden orman teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum."