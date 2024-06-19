Ankara'da serinlemek isteyen 3 kardeşin acı sonu

Ankara'da Kurtboğazı Barajı'nda yaşanan üzücü olayda, serinlemek için baraja giren 3 kardeş akıntıya kapılıp boğuldu.

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Ankara'da serinlemek isteyen 3 kardeşin acı sonu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Suriye uyruklu Muhammed Elzinga (21), Ahmet Elzinga (18) ve Ali Elzinga (18) isimli 3 kardeş, serinlemek için Kurtboğazı Barajı'na girdi.

Akıntıya kapılan kardeşler, baraj kenarında piknik yapan vatandaşlar tarafından fark edildi.
İhbar üzerine olay yerine dalgıç polisler, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 kardeşin de cansız bedenine ulaşıldı.

Kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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