4 ilde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

Türkiye, ülke genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangın kontrol altına alınırken, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Uşak'ta çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesindeki ve İzmir'in Urla ilçesindeki yangınlar ise kontrol altına alındı.

İZMİR

İzmir'in Urla ve Karaburun ilçelerinde, henüz belirlenemeyen nedenlerle yangınlar çıktı. Karaburun'daki yangına 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale ediliyor.

BALIKESİR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise çöplükte başlayan yangın, makilik alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. 2 uçak ve 2 helikopterle havadan desteklenen söndürme çalışmaları, arazöz ve su tankerleriyle devam ediyor.

UŞAK

Uşak'ta da dün akşam saatlerinde tarım arazileri ve ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 4 helikopter, 154 araç ve çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yetkililer, yangının çevre köyleri de tehdit ettiğini açıkladı.

BURSA

İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi mevkiinde saat 18.00 sıralarında İznik Belediyesi çöp döküm transfer alanı yanında yangın çıktı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor.