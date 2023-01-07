6 yaşındaki çocuğun istismarıyla gündeme gelmişti: MEB, sistemini yeniden hatırladı, 280 bin çocuk okulda değil!

GERÇEK GÜNDEM

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirmesi ve H.K.G'nin cinsel istismara maruz kalması tüm sıcaklığıyla ülke gündemindeki yerini koruyor. İstismarın kamuoyunda yer almasının ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel ve istismarcı Kadir İstekli tutuklandı.

Bu gelişmeler sonrası babasının müridine henüz 6 yaşındayken “eş” olsun diye verdiği 1998 doğumlu H.K.G., tarikatın kuralları gereği eğitimden mahrum edildi ve hiç okula gönderilmedi. Ancak MEB'in kayıtsız öğrenciler için oluşturduğu sistem, H.K.G.’nin okula gitmemesini önleyemedi ya da önlemek istemedi. Bu da MEB'in okula gitmeyen çocuklardan haberdar olup olmadığı ve bu sorunun üzerine nasıl gidildiği sorusunu doğurdu.

"MEB, SİSTEMİNİ YENİDEN HATIRLADI"

İstismarın kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından kayıtsız öğrenciler için oluşturduğu sistemi hatırlayan MEB, "e-Okul sisteminde kaydı bulunmayan yaklaşık 280 bin öğrenci için başlattığı sistemde, ilkokul ve ortaokul kademesi için 15, lise kademesi için de 18 yaşından küçüklerin adreslerine ziyaretler yapılarak yeniden okullu olmaları sağlanacağını" duyurdu.

9 BİN VE ÜZERİ 8 İLDE ÇOCUKLAR OKULDA DEĞİL

MEB'in çalışmasına göre, 280 bin 743 öğrencinin kayıt dışı olduğu tespit edildi. Bunun yanında Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lisedeki kayıt dışı öğrenci sayısı 9 bin ve üzeri olan 8 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır olarak belirlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem