20 bin sözleşmeli öğretmen ataması: Sınav merkezleri ve giriş belgeleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava katılacak adayların sınav merkezlerini ve giriş belgelerini erişime açtı.

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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması: Sınav merkezleri ve giriş belgeleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri ve sözlü sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Sınav merkezleri, MEB'in resmi internet sitesinden ve e-Devlet'ten ilan edildi. Adaylar, e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

Tercih başvurusu, atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanması ve sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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