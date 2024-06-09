Eskişehir'de Onur Yürüyüşü'ne müdahale: Gözaltına alınanlar var

Onur Haftası kapsamında Eskişehir’de düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne polisin müdahale ettiği öğrenilirken 10 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Eskişehir'de Onur Yürüyüşü'ne müdahale: Gözaltına alınanlar var

Onur Haftası nedeniyle Eskişehir’de yürüyüş düzenlenmek istendi.

Eskişehir Onur Haftası isimli sosyal medya hesabından 9 Haziran Pazar günü Ulus Anıtı önünde toplanılacağı duyuruldu.

Bir grup yürüyüş yapmak isteyince, emniyet görevlilerin sert müdahalesi ile karşılaştı.

Eskişehir.net’ten Meltem Karakaş’ın haberine göre, yürüyüşe katılanlar arasında bulunan 10 kişi gözaltına alındı.

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