Zlatan ibrahimovic veda etti!

İtalya Serie A’nın son haftasında Milan, Hellas Verona’yı 3-1’lik skorla mağlup etti ve müsabaka sonrası İsveç’li yıldız futbolcu Zlatan ibrahimovic, aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Zlatan ibrahimovic veda etti!

İtalya Serie A'nın 2022-2023 sezonunun 38. ve son haftasında Milan, Hellas Verona konuk ettiği mücadeleyi 3-1 kazandı.

Müsabaka sonrası takımdan ayrılan ve futbol kariyerini noktalayan yıldız golcü Zlatan İbrahimovic için veda töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşma öncesi kırmızı-siyahlı taraftarların koreografi düzenlediği İbrahimovic, maç sonu takım arkadaşları, teknik heyet ve taraftarların alkışlarıyla saha ortasına geldi. Gözyaşlarını tutamayan İbrahimovic, futbolculuk kariyerini noktaladığı açıkladı.

LİG ŞAMPİYONLUĞUNDA ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

Milan'da ilki 2010-2012 dönemi, ikincisi de 2020-2023 arasında olmak üzere iki farklı dönemde forma giyen İbrahimovic, kırmızı-siyahlıların 2010-11 ve 2021-2022 sezonlarında kazandığı son iki lig şampiyonluğunda attığı gollerle önemli rol oynamıştı.

MİLAN FORMASIYLA 93 GOL ATTI

Milan formasıyla toplamda 163 maçta görev alan ve 93 kez gol sevinci yaşayan İbrahimovic, sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 4 maçta sahadaki yerini alabildi.

KARİYERİ BOYUNCA 573 GOLE İMZA ATTI

İbrahimovic, profesyonel futbolculuk kariyerinde Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain, Manchester United, LA Galaxy ve tekrar Milan formalarını giydi. Kariyeri boyunca toplam 988 maçta 573 gole imzasını atarken, 2 kez İtalya’da 13 kez de İsveç’te yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

İbrahimovic'in kupa koleksiyonunda, 5 İtalya Serie A, 4 Fransa Ligue 1, 2 Hollanda Ligi, 1 İspanya La Liga, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluklarının yanı sıra 2 Fransa Kupası, 1 Hollanda Kupası, 3 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Zlatan İbrahimoviç İtalya
Son Güncelleme:
Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı
Sarımsakları uzun süre saklama yöntemi: Çürümüyor ve küflenmiyorlar Sarımsakları uzun süre saklama yöntemi: Çürümüyor ve küflenmiyorlar
Çiçekçiler anlatmıyor: Çiçek sineklenirse dibine bundan eklemek gerekiyormuş Çiçekçiler anlatmıyor: Çiçek sineklenirse dibine bundan eklemek gerekiyormuş
Galatasaray’ın şampiyonluğuna özel hatıra parası basıldı Galatasaray’ın şampiyonluğuna özel hatıra parası basıldı
ÇOK OKUNANLAR
Enflasyon rakamları açıklandı, 'doğalgaz etkili' emekli ve memur maaş zammı netleşti! 'Doğalgaz etkili' emekli ve memur maaş zammı netleşti!
'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor 'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor
Bakan olacağını öğrenen ilk isim kim oldu? İşte kabineye dair detaylar... Bakan olacağını öğrenen ilk isim kim oldu?
Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet var En lezzetli dondurulmuş tatlılar: Türkiye'den de bir lezzet var
Beştepe'ye yakın isim konuştu: Erdoğan'ın kendisinden sonraki dönem için düşündüğü isim belli oldu Erdoğan'ın kendisinden sonraki dönem için düşündüğü isim belli oldu