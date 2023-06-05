Zlatan ibrahimovic veda etti!

İtalya Serie A'nın 2022-2023 sezonunun 38. ve son haftasında Milan, Hellas Verona konuk ettiği mücadeleyi 3-1 kazandı.

Müsabaka sonrası takımdan ayrılan ve futbol kariyerini noktalayan yıldız golcü Zlatan İbrahimovic için veda töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşma öncesi kırmızı-siyahlı taraftarların koreografi düzenlediği İbrahimovic, maç sonu takım arkadaşları, teknik heyet ve taraftarların alkışlarıyla saha ortasına geldi. Gözyaşlarını tutamayan İbrahimovic, futbolculuk kariyerini noktaladığı açıkladı.

LİG ŞAMPİYONLUĞUNDA ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

Milan'da ilki 2010-2012 dönemi, ikincisi de 2020-2023 arasında olmak üzere iki farklı dönemde forma giyen İbrahimovic, kırmızı-siyahlıların 2010-11 ve 2021-2022 sezonlarında kazandığı son iki lig şampiyonluğunda attığı gollerle önemli rol oynamıştı.

MİLAN FORMASIYLA 93 GOL ATTI

Milan formasıyla toplamda 163 maçta görev alan ve 93 kez gol sevinci yaşayan İbrahimovic, sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 4 maçta sahadaki yerini alabildi.

KARİYERİ BOYUNCA 573 GOLE İMZA ATTI

İbrahimovic, profesyonel futbolculuk kariyerinde Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain, Manchester United, LA Galaxy ve tekrar Milan formalarını giydi. Kariyeri boyunca toplam 988 maçta 573 gole imzasını atarken, 2 kez İtalya’da 13 kez de İsveç’te yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

İbrahimovic'in kupa koleksiyonunda, 5 İtalya Serie A, 4 Fransa Ligue 1, 2 Hollanda Ligi, 1 İspanya La Liga, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluklarının yanı sıra 2 Fransa Kupası, 1 Hollanda Kupası, 3 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem