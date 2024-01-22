Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada, 5. eleme turunda rakiplerini eleyerek son 16 Turuna yükselen 13’ü Süper Lig, 2’si Trendyol 1. Lig ve 1'i de TFF 2. Lig ekibi olmak üzere toplam 16 takım yer aldı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kura çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kupada bu turdaki müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.

13 TAKIM SÜPER LİG'DEN

Kurada 5. eleme turunda rakiplerini eleyerek son 16 Turuna yükselen 13’ü Süper Lig, 2’si Trendyol 1. Lig ve 1'i de TFF 2. Lig ekibi olmak üzere toplam 16 takım yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

- Sivasspor - Konyaspor,
- Başakşehir - Hatayspor,
- Gençlerbirliği - Trabzonspor,
- Antalyaspor - Beşiktaş,
- Fatih Karagümrük - Samsunspor,
- MKE Ankaragücü - 24 Erzincanspor,
- Galatasaray - Bandırmaspor,
- Gaziantep FK - Fenerbahçe.

Kaynak: Gerçek Gündem

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