Seyirci futbola küstü: 20 takımdan 14'ü 10 bin seyirci ortalamasına ulaşamadı... 80 bin kişilik statta 80 seyirci bile yoktu

Türkiye Kupası 5. tur maçlarında tribünlerde ortaya çıkan tablo; kulüp borçları, transfer yasakları, kötü zemin, topun oyunda kalma süresi gibi sorunları çözmesi gereken Türk futbolunun problemlere karşı takındığı sessiz tavrın yansıması oldu.

Kupada 5. turun ilk karşılaşması, VavaCars Fatih Karagümrük ile Kırklarelispor arasında oynandı. Maç sırasında boş kalan Atatürk Olimpiyat Stadı ise mücadele boyunca antrenör ve futbolcu sesleriyle yankılandı.

Görevli sayısının taraftardan fazla olduğu karşılaşma, ülkedeki "parçalı bulutlu" futbol iklimini gözler önüne sererek 'Türk futbolunda sorunlar neden bitmiyor?' sorusunu akıllara getirdi.

80 BİN KİŞİLİK STATTA 80 KİŞİ BİLE YOK

"Güzel oyun"un ana unsurları futbolcu ve taraftarların sayısı, VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor karşılaşmasındaki görevli sayısına yetişemedi.

Maç kadrolarındaki 40 futbolcu ile tribünlerdeki 20'ye yakın taraftar sayısı, yüzlerce polis ile diğer stat görevlilerinin sayısının çok altında kaldı.

Kupadaki diğer karşılaşmalarda da tribünlerdeki büyük boşluklar ve benzer tablo göze çarptı.

20 TAKIMDAN 14'Ü 10 BİN SEYİRCİ ORTALAMASINA ULAŞAMADI

Bu sezon Süper Lig'de 20 takımın 14'ü, maç başına 10 bin seyirci ortalamasına ulaşamadı.

Alanyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Hatayspor, İstanbulspor, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Pendikspor ve Sivasspor, 10 bin ortalamaya çıkamayan takımlar oldu.

LİSTENİN SONUNDA 5 İSTANBUL KULÜBÜ

İstanbul temsilcileri, Süper Lig'de en az seyirci ortalamasına sahip kulüpler olarak dikkati çekti.

Listenin son 6 basamağında İstanbulspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Pendikspor ve Fatih Karagümrük yer aldı.

Süper Lig'de 20. hafta sonunda kulüplerin seyirci ortalamaları şu şekilde:

Kulüp Seyirci ortalaması 1 Galatasaray 42,185 2 Fenerbahçe 39,004 3 Beşiktaş 25,307 4 Trabzonspor 20,731 5 Samsunspor 15,134 6 Adana Demirspor 13,046 7 Gaziantep FK 9,768 8 Antalyaspor 9,107 9 Kayserispor 8,169 10 MKE Ankaragücü 7,437 11 Konyaspor 7,340 12 Hatayspor 7,150 13 Çaykur Rizespor 5,076 14 Sivasspor 3,716 15 İstanbulspor 3,027 16 Alanyaspor 2,942 17 Kasımpaşa 2,568 18 Başakşehir 2,245 19 Pendikspor 1,071 20 Fatih Karagümrük 815

AVRUPA TAKIMLARINDA DURUM FARKLI

Transfermarkt'ın verilerine göre bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligindeki 96 takımdan sadece 2'si, 10 bin seyirci ortalamasının altında kaldı.

Bundesliga'da 15 bin, Premier Lig, Serie A ve La Liga'da maç başına 10 bin seyirci ortalamasının altında kulüp bulunmuyor. Ligue 1'de ise sadece iki kulüp (Monaco ve Clermont) 10 bin seyirci ortalamasına ulaşamadı.

İngiltere'nin ikinci ligi Championship'te de 10 bin seyirci ortalamasının altında kulüp yer almıyor. Bundesliga 2'de ise sadece stat kapasiteleri sırasıyla 15 ve 10 bin olan Wiesbaden ile Elversberg bu ortalamayı geçemedi.

SON 5 SEZONUN ORTALAMASI

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de 2018-19, 2019-20, 2021-22, 2022-23 ve 2023-24 olmak üzere seyircili oynanan son 5 sezon hesaba katıldığında, bu yıl ligdeki 20 takımdan 12'si, maçlarını 10 bin seyirci ortalamasının altında oynadı.

Söz konusu periyotta Galatasaray, 35 bin 984 seyirci ortalamasıyla zirvede yer aldı, Fatih Karagümrük ise 923 ortalamayla son basamakta kaldı.

Ligde son 5 sezonun seyirci ortalamaları şöyle:

Kulüp Seyirci ortalaması 1 Galatasaray 35,984 2 Fenerbahçe 35,197 3 Beşiktaş 26,939 4 Trabzonspor 25,363 5 Samsunspor 15,134 (1 sezon) 6 Adana Demirspor 14,496 (3 sezon) 7 Konyaspor 11,822 8 MKE Ankaragücü 10,068 (4 sezon) 9 Antalyaspor 9,455 10 Kayserispor 7,995 11 Gaziantep FK 6,562 (4 sezon) 12 Hatayspor 6,511 (3 sezon) 13 Sivasspor 6,303 14 Çaykur Rizespor 5,690 (4 sezon) 15 Alanyaspor 3,748 16 İstanbulspor 2,751 (2 sezon) 17 Başakşehir 2,561 18 Kasımpaşa 2,379 19 Pendikspor 1,071 20 Fatih Karagümrük 923 (3 sezon)

* NOT: Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan 2020-2021 sezonu ve takımların Süper Lig'de mücadele etmediği sezonlar ortalamalara dahil edilmemiştir. Pandemi sebebiyle bir kısmı seyircisiz oynanan 2019-2020 sezonu ise ortalamalara eklenmiştir.

ŞAMPİYONLUK İDDİASI TARAFTARI TRİBÜNE ÇEKİYOR

Türkiye'de kulüpler, şampiyonluğa oynadıkları sezonlarda tribünlerini doldurmakta zorlanmıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon tribünlerini doldurduğu görülüyor. Bu sezon sarı-kırmızılılar 42 bin 185 ve sarı-lacivertliler 39 bin 4 seyirci ortalamasıyla maçlara çıktı.

Buna karşın "dört büyükler"in diğer iki halkası Beşiktaş 25 bin 307 ve Trabzonspor 20 bin 731 seyirci ortalamasıyla bu sezonki maçlarını oynadı.

Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın seyirci ortalamaları düştü. Söz konusu sezonda Beşiktaş 18 bin 506, Fenerbahçe 24 bin 722 ve Galatasaray 21 bin 425 ortalamayla maçlarda mücadele etti.

Kaynak: AA