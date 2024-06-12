Zehra Güneş'in aile fotoğrafındaki detay, sosyal medyada gündem oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'ında orta oyuncu pozisyonunda oynayan "Türk duvarı" lakaplı Zehra Güneş, başarısıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Milletler Ligi'nin 2. haftasında sakatlık geçiren ve olimpiyatlara kadar sahalardan uzak kalacağını açıklayan Zehra Güneş, tedavisine İstanbul'da devam ediyor.

Sakatlığıyla sevenlerini endişelendiren Zehra Güneş, kendisi gibi voleybolcu olan kardeşi Mina Güneş'in mezuniyet törenine katıldı.

Filenin Sultanları'nda başarılı oyuncusu Zehra Güneş anne-babası ve kardeşleriyle aile pozu da verdi.

1.98 boyuyla adından sıklıkla söz ettiren Zehra Güneş'in aile fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.

Zehra Güneş'in ailesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafa gelen kullanıcı yorumlarından öne çıkanlar şu şekilde:

"E böyle ana babadan böyle evlatlar çıkar normal", "Anne ve babadan bu boyda kız normal", "Yok artık uzunlar ailesi", "Türkiye'nin boy ortalamasını yükselten aile..."