Yusuf Dikeç Yeni Hedefini Belirledi

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yayın organı E-Dergi'ye verdiği röportajda, ikonik hale gelen atış duruşunu ve başarı hikayesini paylaştı.

Dikeç, Paris 2024’teki atışlarda gösterdiği duruşla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Duruşuyla ilgili olarak, "O duruş sadece o güne ait değil, benim yıllardır yaptığım bir pozisyondu" diyen Dikeç, 2011 Dünya Kupası’nda da aynı duruşla birinci olduğunu hatırlattı. Duruşunun atıcılık sporuna bir farkındalık kazandırdığını ifade eden Dikeç, "Bu sporun tanınırlığı arttı, özellikle gençler arasında ilgiyi artırmak beni çok mutlu etti" dedi.

GENÇLERE TAVSİYELER

Dikeç, gençlere verdiği mesajlarla da dikkat çekti. Gençlere yönelik en büyük dileğinin, ülke sevgisinin kalplerinde her zaman var olması olduğunu belirtti. "Bir ülkeyi yok etmek istiyorsanız, gençlerin ülke sevgisini elinden almanız lazım" diyen Dikeç, gençlerin inançla çalışması gerektiğini vurguladı.

"Pes etmeyin, inanmak kazanmanın yarısıdır" diyen Dikeç, spor veya sanat gibi alanlarda gençlerin aktif olmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını tavsiye etti. Atıcılık sporuna olan ilginin arttığını duyduğunda çok mutlu olduğunu belirten Dikeç, "Bizden çok daha yetenekli gençler var, umarım bayrağı daha yukarılara taşıyacaklar" diye konuştu.

HEDEF LOS ANGELES 2028 YAZ OLİMPİYATLARI

Röportajda, Elon Musk ile yaptığı sosyal medya yazışmasına da değinen Dikeç, bu başarıların sadece kendisine değil, ülkeye ait olduğunu vurguladı. "Konuşurken her zaman ülkemi ön planda tutmaya çalıştım" diyen Dikeç, bir sonraki hedefinin Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyatları olduğunu ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarına şimdiden başladığını söyledi. Son olarak Dikeç, Türkiye’nin gençlerine seslenerek, ülke sevgisinin her zaman kalplerinde var olmasını ve birlikte mutlu bir şekilde yaşamalarını dilediğini söyledi.