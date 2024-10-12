Dursun Özbek Ateş Püskürdü! 'İsterse Babamın Oğlu Olsun...'

Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşiyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mali tabloları kurul üyelerine sunduktan sonra "karaborsa bilet" iddialarına tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

Sarı-kırmızılıların stadı RAMS Park’ın 53 bin 978 kişilik kapasitesi olduğunu ifade eden Başkan Özbek, "Basın, protokol, engelli tribünü, tampon bölgeyi çıkarınca 50 bin 168 satılabilir koltuk kalıyor. 2023-2024 sezonunda 41 bin 614 kombine sattık. Bu satışların tümü Passolig üzerinden yapılıyor. Bu satışların kime, ne zaman, nasıl yapıldığı belli. Maç günü satılabilir koltuk sayımız 8 bin 554, kombine devir de ortalama 6 bin 166. Devirlerle birlikte maç günü satılabilir koltuk ortalama 14 bin 720’dir. Bu koltukların 11 bin 458 tanesi Passolig uygulaması üzerinden satılıyor. Kulübün satışını kendi yaptığı koltuk ayısı 1549’dur. Bu satışlar da Passolig üzerinden yapılıyor, yani her şeyin kaydı var. Son günlerde tartışılan konunun incelemesi için satılan tek bir biletin kaydı var" bilgilerini paylaştı.

'KONU YARGIYA İNTİKAL ETTİ'

Dursun Özbek, konuşmasının devamında da şunları söyledi:

"Tüm bu rakamları söyledikten sonra gelelim konumuza. Kimse kusura bakmasın, bu yapılan dedikodu diyorum. Çünkü bir iddia olsaydı sahibi belgeyle gerekeni yapardı. İlk günden beri aynı şeyi söylüyorum, babamın oğlu olsun, bu konuda yanlış varsa gözünün yaşına bakmam. Konu da yargıya intikal etmiş vaziyette. Konuyu son derece önemli buluyoruz. Öyle bir duruma düştük ki sanki karaborsanın sorumlusu bizmiş gibi algı yapılmaya çalışıyorlar. Yönetim olarak gerekli araştırmaları yapıyoruz, müracaatları da yaptık. Bu konu konuşuldukça Galatasaray’a daha zarar vermektedir. Göreceksiniz çok kısa sürede bu araştırmalar bitecek."

Kaynak: İHA