Yolu Galatasaray'dan da Geçmişti! Futbol Efsanesi Johan Neeskens Hayatını Kaybetti

Daha önce Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın yardımcılığını yapan Hollandalı futbol efsanesi Johan Neeskens 73 yaşında hayatını kaybetti.

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Yolu Galatasaray'dan da Geçmişti! Futbol Efsanesi Johan Neeskens Hayatını Kaybetti

Hollandalı efsane futbolcu Johan Neeskens, 73 yaşında hayatını kaybetti. Hollanda ekibi Ajax, Neeskens için başsağlığı mesajı yayınladı.

Yolu Galatasaray'dan da Geçmişti! Futbol Efsanesi Johan Neeskens Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Kariyerinde Ajax, Barcelona, NY Cosmos, Groningen, FC Baar ve FC Zug formalarını terleten Neeskens, 2009-2010 yılları arasında Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın yardımcılığını yapmıştı.

Yolu Galatasaray'dan da Geçmişti! Futbol Efsanesi Johan Neeskens Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Futbolculuk kariyerinde 11 kupa kazanan Neeskens, 1974 ve 1978 Dünya Kupalarında final oynayan Hollanda Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biriydi.

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