Zayn Sofuoğlu'nun Hedefi Dünya Şampiyonluğu

Katıldığı ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olan 5 yaşındaki motosiklet sporcusu Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmak istiyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, bu yıl ilk kez Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda 50cc kategorisinde yarışlara katıldı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın bütün ayaklarında birinci sırayı alarak şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu ile birlikte AA muhabirine açıklama yaptı.

Şampiyon olmak için çok çalıştığını, hedefinin dünya şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirten Sofuoğlu, "Ben şampiyon olmak için çok çalıştım. Bugün yarışlarda pist rekoru kırdım. Ben de babam gibi dünya şampiyonu olacağım. Şampiyon olduktan sonra Türk bayrağıyla tur atmayı çok seviyorum. İnşallah dünya şampiyonu olduktan sonra Türk bayrağıyla tur atacağım. Şimdi motosiklette şampiyon oldum. Önümüzdeki hafta karting şampiyonasında şampiyon olacağım inşallah." dedi.

- "BAZEN BIRAZ FAZLA ZORLUYOR"

Kenan Sofuoğlu, çok emek verdiklerini, çok çalıştıklarını ifade ederek, Zayn'ın ilgi ve sevgisinden dolayı başarıyı yakaladıklarını belirtti.

Zayn'ın Formula 1 sporcusu olmasını hayal ettiğini kaydeden Sofuoğlu, "Allah'ın izniyle biz iyi bir altyapı vermeye çalışıyoruz. Güzel de ilerliyoruz. Çıktığı her pistte daha önce görülmemiş rekor dereceler atıyor. Hem motosiklette hem kartingde daha önce kimsenin görmediği derecelere ulaşıyor. Yolumuzda iyi ilerliyoruz. Rabbim inşallah hayal ettiğimiz o noktaya da çıkmayı bize nasip eder." diye konuştu.

Pist kenarında oğlunun yarışlarını takip ederken çok heyecanlandığını aktaran Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Artık 'Yavaş git.' demeye başladım. Bazen biraz fazla zorluyor. Neden bu kadar zorluyorsun dediğimde, 'Baba pist rekoru kırmaya çalışıyorum.' diyor. Zayn hırslı bir çocuk. İki yaşına girmeden önce biz onunla motor kullanmaya, antrenman yapmaya başladık. Biz o zamandan beri açıkçası hep kazanma odaklı gittik. Çünkü daha önce de dediğim gibi ben şampiyon yetiştirmeye çalışıyorum, standart yarışan bir sporcu değil. Biz yetiştirdiğimiz zaman Toprak Razgatlıoğlu gibi, inşallah diğer sporcularım gibi şampiyon olmaları lazım. O yüzden olması gereken hırsı da yüklemeye çalışıyorum."

- "ZAYN'I KENARDAN IZLEMEK, YARIŞMAKTAN DAHA ZOR"

Zayn'ı kenardan izlerken çok heyecanlandığını anlatan Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kenarda izlemek daha zor. Yarışırken ışıklar söndüğü zaman artık en sevdiğimiz an başlıyor. Yarış esnasında stres diye bir şey kalmıyor. Ama Zayn'ı izlerken ışıklar söndüğü anda stresim çoğalıyor. Çünkü dışarıdan izliyorsun, motorun üzerinde değilsin. O yüzden dışarıdan izlemek motorun üzerinde olmaktan daha zor, onu öğrendim. Ben inanıyorum ki biz Türkiye'de birçok aileye, anneye, babaya örnek olmaya başladık. Çünkü çocukların neler yapabileceğini göstermeye başladım. Türkiye şampiyonalarına geldiğimiz zaman yaptığım çalışmaların benzerlerini diğer sporcuların aileleri yapmaya çalışıyor. Bu çok güzel bir şey. Tabii ki ülkemiz motor sporlarında çok iyi bir yerde değil. Belki benim yarış kariyerimde yaptıklarım, Toprak'ın başardıkları ve ileride bu yetişen gençlerin başarılarıyla Türkiye motor sporlarında daha iyi yerlere gelecek. Motosiklet dünya şampiyonluklarımız var. Daha da gelmeye devam edecek. Otomobilde bu işin zirvesi olan Formula 1. İnşallah oraya da Türkiye olarak gideceğiz. Allah izin verirse bir Türk sporcuyu orada Formula 1'in zirvesine çıkartacağız. Bu Zayn olur olmaz. Bunu zaman gösterir. Ben çalışmayı yapıyorum, gerisi nasip."

Kaynak: AA