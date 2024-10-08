A Milli Takım'da Sakatlık Şoku: 2 İsim Kadrodan Çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek milli takımın kadrosunda değişikliğe gidildi. İsmail Yüksek ve Mert Günok kadrodan çıkarıldı. Kaleci Berke Özer kadroya dahil edildi.

A Milli Takım'da Sakatlık Şoku: 2 İsim Kadrodan Çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıklar can sıktı. Aday kadroda değişikliğe gidilmek zorunda kalındı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Mert Günok’un aday kadrodan çıkarıldığı, ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer’in aday kadroya davet edildiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Takımı'mızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi” denildi.

Kaynak: AA

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