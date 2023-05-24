VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Pirlo ile yollar ayrıldı

VavaCars Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

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VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Pirlo ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Andrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik. Kulübümüz bu süreci en etkili şekilde kullanarak, öncelikle kalan üç maçını da kazanmak için çalışacak ve aynı zamanda yeni sezon için en doğru planlamayı yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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