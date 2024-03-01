VakıfBank'a soğuk duş! Son iki sezonun şampiyonu elendi
CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank, bu sezon Imoco Volley Conegliano’ya 3-1 yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Imoco Volley Conegliano’ya 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Imoco Volley Conegliano’ya konuk olan VakıfBank, rakibi karşısında oldukça etkisiz bir oyun sergiledi.
Temsilcimiz, 20-25, 25-18, 25-19, 25-16'lık setlerle salondan 3-1 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla İtalya ekibi adını yarı finale yazdırırken, VakıfBank ise hüsran yaşadı.
VakıfBank, 2022 ve 2023 yılında turnuvayı şampiyon tamamlamıştı.
Kaynak: İHA
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