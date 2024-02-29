Samsunspor'un eski hocası Cezayir Milli Takımı'nın başına geçti

Bir dönem Samsunspor'u da çalıştıran Vladimir Petkovic, Djamel Belmadi ile yollarını ayıran Cezayir Milli Futbol Takımı'yla anlaştı.

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Samsunspor'un eski hocası Cezayir Milli Takımı'nın başına geçti

Cezayir Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Bosna Hersekli Vladimir Petkovic getirildi.

Cezayir Futbol Federasyonu, Djamel Belmadi'den boşalan teknik direktörlük görevi için Petkovic ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Bir dönem Samsunspor'u da çalıştıran 60 yaşındaki Petkovic, Lugano, Young Boys, Bellinzona, Sion, Lazio, İsviçre Milli Takımı ve son olarak Bordeaux'da görev yapmıştı.

Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda son sırayı alarak elenen Cezayir'de Belmadi'nin görevine son verilmişti.

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