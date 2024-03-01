Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı: Aracına saldırı iddiası

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 2-0 kaybedilen Karagümrük maçı sonrası trafikte bir kişiyle tartışma yaşadı. Söz konusu yaşananların Galatasaray ile ilgili olmadığı ve bir trafik tartışması olduğu iddia edildi.

EVİNE GİDERKEN ARABASINA SALDIRI İDDİASI

Yıldız oyuncunun evine giderken bir grup taraftarın tepkisine maruz kaldığı ve trafikte tartıştığı iddia edildi. Ortaya çıkan görüntüler sonrası bazı Galatasaray taraftarları da Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıktı.

Galatasaray A Takım Medya Sorumlusu Egehan Şengül, "Sosyal medyada gördüğünüz fotoğraf; Kerem Aktürkoğlu’nun aracı yolda ilerlerken, trafikte başka bir araçtaki kişilerle yaşanan hadiseden ibarettir." şeklinde bir açıklama yaptı.