Üzdün Bizi Hande Baladın

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Filenin Sultanları’nın Brezilya ile karşılaştığı maçta sakatlanan Hande Baladın’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynadığımız karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sporcumuz Hande Baladın, sol uyluk bölgesinde ağrı hissetmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sporcumuzun sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır” denildi.

Kaynak: AA