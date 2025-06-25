Fenerbahçe'yi Sevindirecek Haber: Bu Transfer Kulüp Rekoru Olabilir

Sarı Lacivertli ekibin formasını terleten Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri için transfer görüşmelerinde kritik süreç yaşanıyor. Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in Nesyri için rekor olabilecek bir teklifte bulunacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe'yi Sevindirecek Haber: Bu Transfer Kulüp Rekoru Olabilir
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Fenerbahçe'de sezonu 30 golle tamamlayan Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı gündemde. Suudi Arabistan ekiplerinin kıskacındaki Faslı golcünün transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Son haftalarda taraftarların protestolarına maruz kalan En-Nesyri, Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

AL HİLAL'DEN YENİ TEKLİF

Öte yandan Fenerbahçe son olarak Al Hilal'den gelen 30 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi.

Habere göre Al Hilal, En-Nesyri teklifini 35 milyon Euro'ya çıkarıp bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

KULÜP REKORU KIRILABİLİR

Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda En-Nesyri, Ferdi Kadıoğlu'nun (30 milyon Euro) rekorunu kırarak Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek. Sarı-lacivertliler, Faslı golcüyü 19.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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