Ünlü anket şirketinden dikkat çeken araştırma: Türkiye hangi takımı tutuyor?

MetroPOLL Araştırma, Türkiye'de insanların hangi takımı tuttuklarına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Ünlü anket şirketinden dikkat çeken araştırma: Türkiye hangi takımı tutuyor?

MetroPOLL Araştırma şirketi Başkanı Özer Sancar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son anketi "seçmenlerin tuttuğu takımlar" ifadesiyle duyurdu.

GALATASARAYLI SAYISI ARTIYOR

Ankete göre, Galatasaray'ın taraftar oranı 2020'ye göre yüzde 4 artış göstererek, yüzde 28,6 oldu. Fenerbahçe 2020'ye göre yüzde 0,3'lük bir oranla fark göstererek yüzde 25,9'da kaldı. Beşiktaş'ın ise tarafta oranı 2020'ye göre gerileyerek yüzde 11,6'ya düştü. Trabzonspor ise taraftar oranını 2 puan arttırarak yüzde 5.0 oldu.

Ünlü anket şirketinden dikkat çeken araştırma: Türkiye hangi takımı tutuyor? - Resim : 1

Etiketler
MetroPOLL Anket Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Beşiktaş
TBF'den Galatasaray'a ceza yağmuru: Buğrahan ve Göksenin cezalı, Karşıyaka seyircisiz TBF'den Galatasaray'a ceza yağmuru
Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius: Hücumda felaket bir iş çıkardık Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius'tan açıklama
Acısız ve ağrısız! Sadece 5 gün içinde nasırı kökünden sökecek yöntem Acısız ve ağrısız! Sadece 5 gün içinde nasırı kökünden sökecek yöntem
Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Diziye veda eden oyuncular belli oldu Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Diziye veda eden oyuncular belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti
Haziran ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Haziran ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu
Selçuk Geçer, doların roket gibi fırlayacağını açıkladı: 100 TL olacak! Selçuk Geçer, doların roket gibi fırlayacağını açıkladı
Prof. Ahmet Ercan'dan bir il için deprem uyarısı geldi: "Bu fay yıllardır suskun..." Prof. Ahmet Ercan'dan bir il için deprem uyarısı geldi
Taksi ücretlerine zam yolda Taksi ücretlerine zam yolda