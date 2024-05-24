Ünlü anket şirketinden dikkat çeken araştırma: Türkiye hangi takımı tutuyor?

MetroPOLL Araştırma şirketi Başkanı Özer Sancar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son anketi "seçmenlerin tuttuğu takımlar" ifadesiyle duyurdu.

GALATASARAYLI SAYISI ARTIYOR

Ankete göre, Galatasaray'ın taraftar oranı 2020'ye göre yüzde 4 artış göstererek, yüzde 28,6 oldu. Fenerbahçe 2020'ye göre yüzde 0,3'lük bir oranla fark göstererek yüzde 25,9'da kaldı. Beşiktaş'ın ise tarafta oranı 2020'ye göre gerileyerek yüzde 11,6'ya düştü. Trabzonspor ise taraftar oranını 2 puan arttırarak yüzde 5.0 oldu.