TBF'den Galatasaray'a ceza yağmuru: Buğrahan ve Göksenin cezalı, Karşıyaka seyircisiz

Pınar Karşıyaka ile Galatasaray arasında gerginliklerle geçen BSL maçının ardından TBF Disiplin Kurulu, Galatasaraylı basketbolculara ve Karşıyaka kulübüne cezalar verdi.

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TBF'den Galatasaray'a ceza yağmuru: Buğrahan ve Göksenin cezalı, Karşıyaka seyircisiz

Pınar Karşıyaka ile Galatasaray arasında gerginliklerle geçen BSL maçının ardından TBF Disiplin Kurulu devreye girdi. Yoğun incelemeler sonucunda Galatasaraylı basketbolculara ve Karşıyaka kulübüne cezalar verildi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre Disiplin Kurulu, Galatasaraylı basketbolcular Buğrahan Tuncer'e 3 maç men ve 87 bin 500, Göksenin Köksal'a da 1 maç men ve 87 bin 500 lira para cezası verildi.

Kurul, Karşıyaka Kulübü'ne de 1 maç seyircisiz oynama ve 595 bin 156 lira para cezası verildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

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