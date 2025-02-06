Ümit Milli Takımın Rakipleri Belli Oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme gruplarında karşı karşıya geleceği rakipleri belirlendi. Ay-yıldızlılar H Grubu'nda Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya mücadele edecek.

Ümit Milli Takımın Rakipleri Belli Oldu

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan merkezinde yapılan kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu adına Ümit Milli Takım Menajeri Onat Karabıçak hazır bulundu. Türkiye, H Grubu'nda Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti.

Ümit Milli Takımın Rakipleri Belli Oldu - Resim : 1

Elemelerde 6 grupta 6'şar, üç grupta ise 5'er takım mücadele edecek. Grup maçları Mart 2025 ile Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak. Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine dokuz grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılacak. Diğer 8 ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım 2026'da play-off etabında karşı karşıya gelecek.

Ümit Milli Takımın Rakipleri Belli Oldu - Resim : 2

2027'in yaz aylarında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Arnavutluk ve Sırbistan, şampiyonada doğrudan yer alacak.

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Kaynak: DHA

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