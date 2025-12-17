UEFA'dan Maccabi Tel Aviv'e 'Filistin' Cezası

UEFA, Stuttgart maçında İsrailli taraftarların Filistin'e hakaret ve ırkçılık içeren sloganlar atması gerekçesiyle Maccabi Tel Aviv kulübüne 20 bin euro para cezası verdi.

Son Güncelleme:
UEFA'dan Maccabi Tel Aviv'e 'Filistin' Cezası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA, Stuttgart ile oynanan Avrupa Ligi maçı sırasında İsrailli taraftarların Filistin'e hakaret içeren sloganlar atması sebebiyle Maccabi Tel Aviv kulübüne para cezası verdi.

UEFA'nın açıklamasına göre Maccabi Tel Aviv, Almanya ekibi Stuttgart'a konuk olduğu 6. hafta maçında taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 20 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Maccabi Tel Aviv'in deplasman taraftarlarına, bir UEFA müsabakası için iki yıl ertelemeli olarak bilet satış yasağı getirildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya medyasında yer alan haberlerde, bazı İsrailli taraftarların maç sırasında "Gazze'de artık okul yok, çünkü artık çocuk yok", "Araplara ölüm" ve "Filistin'e lanet olsun" sloganları attığı belirtilmişti.

Spor Dünyası Yasta... Premier Lig Ekibinden Çıkan 21 Yaşındaki Futbolcu Hayatını KaybettiSpor Dünyası Yasta... Premier Lig Ekibinden Çıkan 21 Yaşındaki Futbolcu Hayatını KaybettiSpor
Bahis Soruşturmasında Kritik Çıkış! Mert Hakan Yandaş Cephesi Sessizliğini BozduBahis Soruşturmasında Kritik Çıkış! Mert Hakan Yandaş Cephesi Sessizliğini BozduSpor

Kaynak: AA

Etiketler
UEFA İsrail
Son Güncelleme:
Antalyaspor'da Erol Bulut Dönemi Bitti Antalyaspor'da Erol Bulut Dönemi Bitti
Spor Dünyası Yasta... Premier Lig Ekibinden Çıkan 21 Yaşındaki Futbolcu Hayatını Kaybetti Spor Dünyası Yasta... Premier Lig Ekibinden Çıkan 21 Yaşındaki Futbolcu Hayatını Kaybetti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün Mal Varlığı Belli Oldu Güllü'nün Mal Varlığı Belli Oldu
Şişli'de Yaya Geçidinde Can Pazarı! Acı Haber Geldi: Ölü ve Yaralılar Var Yaya Geçidindeki Faciadan Acı Haber
11. Yargı Paketi'nde Sürpriz Düzenleme: Milyonları İlgilendiriyor! Borçlar Tamamen Silinecek 11. Yargı Paketi'nde Sürpriz Düzenleme: Milyonları İlgilendiriyor! Borçlar Tamamen Silinecek
Emekli ve Memurun Maaş Tablosu Belli Oldu: İşte Ocak Ayında Alınacak Ücretler Emekli ve Memurun Maaş Tablosu Belli Oldu: İşte Ocak Ayında Alınacak Ücretler
Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia: Oklar Şimdi de Tuğberk'e Çevrildi Oklar Şimdi de Tuğberk'e Çevrildi