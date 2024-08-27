UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a Görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan’a bu hafta oynanacak Avrupa kupası maçında görev verdi.

Karaoğlan, Andora'nın UE Santa Coloma ile İzlanda'nın Vikingur Reykjavik takımları arasında 29 Ağustos 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Play-Off ikinci müsabakasını yönetecek.

DEVRE ARASINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Atilla Karaoğlan bu hafta Antalyaspor ile Hatayspor arasında oynanan Süper Lig maçının devre arasında Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve korumasının saldırısına uğramıştı.