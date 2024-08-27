UEFA'dan Ronaldo'ya Gururlandıran Ödül! Perşembe Günü Verilecek

Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunda mücadele etmeye hak kazanan takımlar, bugün ve yarın oynanacak maçların ardından belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda bu sezonla birlikte 36 takım mücadele edecek. Yeni sezonun kura çekimi 29 Ağustos perşembe günü gerçekleştirilecek.

UEFA'DAN RONALDO'YA ÖZEL ÖDÜL

UEFA, perşembe günü yapılacak kura çekiminde Cristiano Ronaldo'ya ödül verileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, dünyanın en prestijli organizasyonunda bıraktığı önemli mirastan dolayı UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin tarafından özel bir ödülle onurlandırılacak." ifadeleri yer aldı.

RONALDO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTATİSTİKLERİ

Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında sürdüren Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 183 maça çıktı.

Bu maçlarda 140 gol atan Portekizli yıldız, 5 kez şampiyonluk ve 7 kez gol krallığı yaşadı.

17 golle bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunun sahibi olan Ronaldo, 11 maçla arka arkaya en çok gol atan isim konumunda.