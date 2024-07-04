UEFA Cezayı Kesti: 1 Maç Men!

UEFA Disiplin Komitesi, gol sevinci sırasında rakip yedek kulübesine yaptığı hareket nedeniyle Bellingham'a ceza verdi. Komite, 21 yaşındaki yıldız futbolcuya 1 maç men cezası verdi.

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UEFA Cezayı Kesti: 1 Maç Men!

UEFA Disiplin Komitesi, EURO 2024’te son 16 turunda İngiltere ile Slovakya arasında oynanan maçta attığı gol sonrası rakip yedek kulübesine yaptığı hareket nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham’a 1 maç men cezası verdi.

Bellingham aldığı bu ceza ile, İngiltere’nin 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00’da, İsviçre ile oynayacağını çeyrek final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MERİH DEMİRAL HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bellingham’a yaptığı hareket nedeniyle 1 maç men cezası verilmesi, Türkiye’nin son 16 turunda Avusturya’yı mağlup ettiği karşılaşmada Bozkurt işareti ile yaşadığı gol sevinci nedeniyle UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan Merih Demiral’a verilecek olası cezayı getirdi.

UEFA'dan Merih Demiral Hakkında 'Bozkurt' SoruşturmasıUEFA'dan Merih Demiral Hakkında 'Bozkurt' SoruşturmasıSpor

Merih Demiral’ın yaşadığı gol sevinci Almanya ve Türkiye arasında da ‘krize’ neden olmuş, iki ülke karşılıklı olarak büyükelçilerini bakanlıklara çağırmıştı.

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Merih Demiral Euro 2024 İngiltere Türkiye
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