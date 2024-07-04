EURO 2024'te Türkiye'nin Şampiyonluk Oranı Belli Oldu!

EURO 2024'te oynanacak çeyrek final maçları öncesi ülkelerin şampiyonluk oranları güncellendi. OPTA'nın verilerinde şampiyonanın sürpriz ekibi Türkiye oldu.

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EURO 2024'te Türkiye'nin Şampiyonluk Oranı Belli Oldu!

EURO 2024’te son 16 turu maçlarının sona ermesiyle, takımların şampiyonadaki şampiyonluk oranları da güncellendi. OPTA’nın derlediği verilere göre Türkiye şampiyonanın sürpriz takımı olarak nitelendi.

OPTA’nın verilerinde genç kadrosuyla turnuvada fırtına gibi esen İspanya şampiyonluk oranı en yüksek olan takım oldu. İspanya’nın şampiyonluk oranı yüzde 19,48 olarak değerlendirildi. İspanya’yı yüzde 18,98 oranıyla İngiltere ve yüzde 18,18 oranıyla Fransa takip etti. Ev sahibi Almanya’nın oranı yüzde 17,15 oldu.

İlk 4 sıradaki ülkeleri, Hollanda yüzde 9,98 ile, Portekiz yüzde 7,64 ile İsviçre ise 5,10 ile takip etti.

Son 8’e kalan Türkiye A Milli Futbol Takımı ise, yüzde 3,49 ile şampiyonluk şansı en düşük ülke olarak nitelendirildi.

Çeyrek finalde Hollanda ile eşleşen Türkiye’nin turu geçme ihtimali yüzde 38,76 olarak gösterilirken, portakalları mağlup etmesi durumunda, yarı finalde İngiltere-İsviçre maçının galibiyle eşleşecek.

Etiketler
Euro 2024 Türkiye Almanya İspanya Fransa
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