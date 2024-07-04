Diyarbakır'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı! Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu minibüsü ile pikabın çarpışması sonucu 3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Diyarbakır ve Batman'daki hastanelere sevk edildi. Meydana gelen feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Diyarbakır'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı! Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Yukarısalat Mahallesi'ndeki kavşaktan çıkan pikap ile yolcu minibüsü çarpıştı. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilmeyen kazada, iki araçta bulunan toplam 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaralılar S.A., D.A., A.Ü., A.O., F.Y., Ş.O. ve H.K., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. E.Ç., M.Ç., P.Ç. E.Ç., H.B. ve ismi öğrenilemeyen 8 kişi ise Bismil Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Diyarbakır Trafik kazası
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