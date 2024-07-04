Fenerbahçe, Yıldız Oyuncusuyla Nikah Tazeledi

Fenerbahçe, başarılı oyuncusu Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesini uzattığını açıkladı. ABD'li forvet, 3 sezon daha Sarı lacivertli formayı giyecek.

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Fenerbahçe, Yıldız Oyuncusuyla Nikah Tazeledi

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 29 yaşındaki ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine 2022 yazında katılan ve gösterdiği performansla ekibimizin bu süreçteki başarılarının en önemli parçalarından biri olan Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır" bilgisi verildi.

Açıklamada, "Sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2026-2027 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Nigel Hayes-Davis'e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Yıldız Oyuncusuyla Nikah Tazeledi - Resim : 1

BU SEZON OLDUKÇA VERİMLİYDİ

Her iki forvet pozisyonunda da oynayabilen Nigel Hayes-Davis (1994, 2.03), 2022-23 sezonunda Fenerbahçe ile 33 EuroLeague maçının tamamında forma giyerek 10.5 sayı, 4.3 ribaund, 1.5 asist, 1.2 top çalma ve 13.3 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Hayes-Davis, ligimizde ise 21 maçta süre alarak 10.29 sayı (%56.25 iki sayı, %41.18 üç sayı), 4.90 ribaund, 1.76 asist, 0.86 top çalma istatistikleri yakaladı.

Nigel, takımımızla geçirdiği ikinci sezonda ise performansını daha da yukarı çekerek EuroLeague’de 13.8 sayı, 4.6 ribaund, 1.7 asist, 1.0 top çalma ve 15.6 verimlilik puanı ortalamaları yakalayarak Fenerbahçe'nin Final Four başarısının mimarlarından oldu. Bu istatistikler, Nigel Hayes-Davis’in EuroLeague’de 2023-24 sezonunun en iyi beşine seçilmesini de sağladı. Hayes-Davis, aynı zamanda Alba Berlin karşılaşmasında ürettiği 50 sayıyla EuroLeague tarihinde bir maçta en çok skor üreten isim unvanının da sahibi oldu. Başarılı oyuncu, etkili performansını Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne de yansıtarak 14.3 sayı, 3.9 ribaund, 2.0 asist, 1.1 top çalma istatistikleri yakaladı. Nigel, Anadolu Efes’i 3-1 ile geçerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de finallerin MVP’si seçildi.

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Nigel Hayes Davis EuroLeague
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