TVF Başkanı Üstündağ: Yarı Finale Çıkmamız Tesadüf Değil

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Oya Çebi ile TV100 Ana Haber'e telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Üstündağ'ın açıklamaları şu şekilde:

'RAKİBİN KİM OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL'

Büyük bir başarı ve zafer elde ettik. İşimiz bitmedi. Bu başarıyı yarı finalde devam ettirip, finalle de taçlandırmak istiyoruz. Herkes bu turnuvaya full konsantre oldu. Rakibimiz akşam belli olacak. Rakibin kim olması önemli değil. Bizim ortaya koyacağımız oyun önemli.

'YARI FİNALE ÇIKMAMIZ TESADÜF DEĞİL'

Yarı finale çıkmamız tesadüf değil. Bu takım geçen sene hiçbir takıma nasip olmayan bir başarı elde etti. Olimpiyata giden yolda namağlup bir sonuç elde etti. Bu kızlar olimpiyata katılımımızın yüzüncü yılında büyük bir başarı elde ettiler. Bununla da yetinmiyoruz. Final oynamak istiyoruz. Kalbinizle, dualarınızla bu sultanların yanında olalım. Finalde buluşalım diyorum.

'EKİBİMİZİN BU İNATÇILIĞINDAN ÇOK MEMNUNUM'

Çok ciddi bir istek ve direnç önemli. Takımımız çok ciddi bir karakter ortaya koyuyorlar. Ekibimizin bu inatçılığından çok memnunum. 2-1 öndeyiz, 4. Sette bir ara on sayı fark vardı geriye düştük ama mücadeleyi bırakmadık. Amansız bir mücadele verdiler. Bu kararlılık bizi çok memnun ediyor. Aynı istek ve arzuyu devam ettirdiğimiz sürece final oynayacağız.